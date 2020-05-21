شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 2000 مصاب بكورونا بمستشفيات العزل منهم 250 بالعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه يوجد 2000 مريض من أصل 14 ألف مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل منهم 250 فى العناية المركزة و50 فقط يحتاجون جهاز تنافس صناعى.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتمنى انكسار عدد الاصابات خلال العشر الأيام الأولى من شهر يونيو، مشددا على أن قرارات الدولة مثل تعطيل المدارس والجامعات وتعطيل الرحلات الجوية وغيرها ساهمت فى تقليل الاصابات.