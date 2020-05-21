شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تعرف على طقس أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستقرار النسبى في حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهدها مصر مع بداية الأسبوع المقبل، وبخاصة مع يوم الأحد الموافق فلكيا أول أيام عيد الفطر المبارك، أجواء معتدلة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى فلكيا، وذلك في نقاط مبسطة كما يلى:



