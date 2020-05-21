شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بشاير الخير 3.. أيقونة معمارية جديدة لأهالى الإسكندرية تفيد 50 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مشروع بشاير الخير فى الإسكندرية، وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 يأتى استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.





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