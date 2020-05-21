شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد المنسى: حريصة على مشاهدة حلقة اليوم بالاختيار لمتابعة آخر لحظات حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد المنسي العقيد أركان حرب قائد الكتيبة 103 صاعقة، إنها حريصة على الاطلاع على اللحظات الأخيرة التي عاشها زوجها البطل قبل استشهاده والتى ستعرض في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار وذلك لمعرفة كثير من الكواليس وتفاصيل تلك الدقائق الحاسمة .

وأضافت منار زوجة الشهيد أحمد المنسي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، بالتأكيد ليس لدي شغف لاسترجاع لحظات الحزن وخبر الاستشهاد مرة أخرى، ولكني تابعت المسلسل أنا وأبناؤه منذ بدايته، وحلقة اليوم ولحظة الاستشهاد وما حدث مع أبطال الكتيبة وعلي رأسهم زوجي البطل الشهيد ستكون سر نجاح العمل ككل، وبالتالي لا يمكن أن أتغافل عنها، "مينفعش أنام وأصحى مثلا يقولولي خلاص كده المسلسل خلص من غير ما أشوف الحلقة " .

وتابعت : كان كل ما يشغلنا سواء أنا أو أسر بقية الشهداء هو التأكد من أن كل شهيد لاقى ربه وهو بطل شامخ مرفوع الرأس متمسك بالأرض والعرض، خاصة وأن الجماعات التكفيرية كانت حريصة في عملياتها السابقة أن تلتقط الصور التذكارية علي المناطق التى قامت بتفجيرها أو رفع أعلامها عليها، ولكن هذا لم يحدث مع منسي ورجاله لأنهم قاتلوا لآخر لحظة في حياتهم حتى فر الإرهابيون هاربين من المكان .

وأوضحت منار، أنه منذ انتقال زوجها الشهيد للخدمة في سيناء كان الاتصال بينهما متقطع وقليل بسبب عدم وجود تغطية كافية لذلك كان يتم الاعتماد على الرسائل النصية عبر ' واتس اب ' للاطمئنان علي أسرته .

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وأضافت : آخر رسالة وصلتني منه كانت في الواحدة صباحا، ولم أراها في ذلك الوقت، ورأيتها فور استيقاظي التاسعة صباحا وأرسلت له أطمئنه علي حالنا دون أن أعلم أنه استشهد .

يذكر أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار سيتم استعراض لحظة وتفاصيل العملية الهجومية التى شنتها الجماعة الإرهابية علي كمين مربع البرث بسيناء واستشهد على اثرها جنودنا الأبرار على رأسهم الشهيد البطل أحمد المنسي .

وفي سياق متصل، حقق المسلسل الذي جاء بطولة الفنان امير كرارة والفنان أحمد العوضي وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سيرجي ، نجاح ملحوظا منذ عرض الحلقة الأولي منه. حيث يتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري باستعراض قصة الشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي توفى إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.