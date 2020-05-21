فيديو.. مفاجأة كورونا مش بيتنقل من لمس الأسطح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 11 مارس 2020 صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا بعدما تبين سرعة انتشاره، ومنذ هذا اليوم اعتمدت دول العالم على إجراءات كثيرة للوقاية من هذا الوباء الخبيث من أهمها تعقيم الأسطح وفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة عن المنظمة الأممية، إلا أنه بعد مرور ما يزيد عن شهرين كشفت تقارير صحفية نقلا عن منظمة الصحة العالمية عن مفاجأة تمثلت فى عدم ثبوت حالة إصابة واحدة بالفيروس عن طريق الأسطح. إذن ما سبب التحذيرات السابقة التى أطلقتها الصحة العالمية حول نقل الأسطح للفيروس القاتل؟ لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى.. Advertisements

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