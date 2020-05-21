وزير التعليم العالى: نتوقع وصول إصابات كورونا 20 ألف حالة يوم 28 مايو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، "إننا نتوقع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى 20 ألف حالة يوم 28 مايو المقبل، موضحا: " نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل "صفر" إصابات. وأوضح أنه من المتوقع أنه يجب الحد الاقصى للحالات المصابة يوم 28 مايو وبعدها يبدأ النقص التدريجى للحالات حتى يوم 10 يوليو. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع "بشائر الخير 3" بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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