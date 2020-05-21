شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر ستصل لـ"صفر" إصابات بكورونا منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير 3، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار... الرئيس السيسى للأطقم الطبية: لكم الشكر والتقدير لدوركم فى مواجهة كورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يقدم الشكر والتقدير إلى الأطقم الطبية لدورهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا مطالبا أطباء التكليف بالتكاتف مع الدولة المصرية من أجل مواجهة هذه الأزمة.

الرئيس السيسى: أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمى واحترافى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمى واحترافى، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بفيروس كورونا فى الحدود الطبيعية، مشددا على أن هذا الأمر يتوقف على جدارة تصرفات المصريين وليس النظام الصحى فقط.

ليلة قضاها فيسبوك مع شائعات إصابة وزيرة الصحة بكورونا.. والحسم جاء 3 صباحا

مجموعة من الشائعات تتعلق بالحالة الصحية للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا شائعات أخرى أثيرت عن دخول الوزيرة فى عزل صحى، بعد الاشتباه فى إصابتها، وهى الشائعات التى تداولها البعض، دون وجود مصدر رسمى، أو مسئول يؤكد هذه المعلومة، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن صحة المعلومة، لا سيما أنها انتشرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما تسبب فى حالة من القلق لدى الكثيرين.

رفع الحجر الصحى عن قريتين وشارعين بمركزى بنى مزار والعدوة بالمنيا.. صور

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس أن مديرية الصحة بالمحافظة ، رفعت الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتي طمبو والبسقلون بمركزى بنى مزار والعدوة، وكذلك رفع الحجر الصحي عن شارعي العمدة والطراد بمركز بني مزار ، والذى استمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور اية حالات ايجابية داخل الشوارع والقري خلال فترة الحجر المنزلى لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.

الرئيس السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" في محافظة الاسكندرية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

نقابة الصيادلة تعلن وفاة 3 من أعضائها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للصيادلة، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة ثلاثة من أعضائها، هم: الدكتورة رحاب عبد الصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبد الستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبد الشهيد من محافظة قنا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، داعين الله عز وجل ان يغفر لهم يلهم اهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

صور.. بشاير الخير 3.. أيقونة معمارية جديدة لأهالى الإسكندرية تفيد 50 ألف مواطن

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مشروع بشاير الخير فى الإسكندرية، وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.

كمال درويش عن أزمة نادى القرن: ركزوا فى حاجة مفيدة للوطن الشكوى مش هتعمل حاجة

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، أن إثارة أزمة نادى القرن بين الأهلى والزمالك فى هذا الوقت ليس فى صالح الوطن، وقال كمال درويش فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 3 فى مهمة رمضانية" عبر إذاعة أون سبورت، "إبان تتويج الأهلى بالجائزة كانت هناك جهتان، الجهة الأولى هى اتحاد الإحصاء ومنح الزمالك اللقب، والجهة الثانية هى الكاف ومنحت اللقب للأهلى، والأهلى والزمالك ليسا ناديان صغيران حتى يستمر الخلاف حتى يومنا هذا بعد مرور 20 سنة على الأزمة، ياريت الناس تتكلم فى حاجة تفيد الوطن".

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا "بشائر الخير 3" في الإسكندرية.. صور

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، فيلما تسجيليا بعنوان "بشائر الخير 3"، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

روسيا تسجل 127 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. وإجمالى الضحايا تجاوز 3 آلاف شخص

ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا في روسيا إلى 3099 اليوم الخميس بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وزيرة الثقافة تقرر استمرار عرض الأنشطة أونلاين حتى بعد انتهاء أزمة كورونا

وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، باستمرار مبادرة (الثقافة بين ايديك)؛ وذلك بعد رد الفعل الإيجابي الذي حققته المبادرة منذ أطلقتها مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا، وقررت إيناس عبد الدايم، بضرورة متابعة العمل على المبادرة وتثبيت برامج الأنشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزء أساسي من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.

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الشركات من الجانبين تدفع الثمن.. والتحديات الاقتصادية بسبب كورونا دافع لحسم الملف

تعثر مفاوضات "بريكست" من جديد.. لندن تتهم بروكسل بالتعامل معها كشريك "غير جدير بالثقة".. ومخاوف من الفشل فى التوصل لصفقة

اتهم كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، بروكسل بمعاملة المملكة المتحدة كشريك "غير جدير بالثقة" من خلال عرض اتفاقية تجارية منخفضة الجودة يقول إنها ستجبر البلاد على "الانحناء لمعايير الاتحاد الأوروبي"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

فندقا سياحيا بالبحر الأحمر جاهزين لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر بعد استيفاء ضوابط التشغيل.. مدير شركة سياحة: الحجوزات مازالت ضعيفة.. ونتوقع زيادة الإقبال بعد امتحانات الثانوية وارتفاع نسب التشغيل لـ50

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استعد 16 فندقا سياحيا بمحافظة البحر الأحمر، لاستقبال المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، بعد تسلمهم شهادة السلامة الصحية، بعد استيفاء الشروط والضوابط التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الفنادق السياحية بنسبة 25%، وزيادتها بمطلع شهر يونيو الجديد إلى 50%؜ في حالة نجاح عملية استئناف العمل.

علماء يكتشفون جسما مضادا يمنع كورونا من دخول خلايا البشر منذ 17 عاما

اكتشف العلماء جسمًا مضادًا آخر يمكنه منع الفيروس التاجى كورونا من دخول الخلايا البشرية، فى الدم المأخوذ من أحد الناجين من مرض السارس قبل 17 عامًا، وحسبما أوضح العلماء قد يوقف جسم مضاد، تم أخذه لأول مرة من أحد الناجين من متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد "سارس"، الفيروس التاجى الجديد كورونا فى مساراته.

وزير التعليم العالى: سنسجل صفر إصابات بكورونا بعد الوصول لـ 40 ألف حالة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مصر ستصل لتسجيل 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو المقبل، موضحا: " نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل "صفر" إصابات.

ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة الكيمياء.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، الأمر الذى اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالالتزام بالعزل المنزلى، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجول فى كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذى تسبب فى إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.

الأرصاد: بداية تحسن حالة الجو اليوم بعد المغرب وانخفاض 7درجات غدا

كشف محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتهى الموجة الحارة اليوم، حيث يشهد غدا انخفاضا ملحوظا وتدريجيا بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من 6 لـ 7 درجات على أن توالى درجات الحرارة انخفاضها خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وزارة الداخلية: غلق طرق الكورنيش بدءا من أول أيام العيد في الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.

بشرة خير.. طبيب بمستشفى العزل بالباجور: نتائج مذهلة لعلاج كورونا ببروتوكول جديد

قال الدكتور محمود عبد القوى، المدير الطبى لمستشفى العزل فى الباجور، "إن المستشفى بدأت منذ 5 أيام فى إتباع بروتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، مع إدخال بعض التعديلات، بناء على طبيعة المرض نفسه، فهذا المرض لا يؤثر على المريض بشكل مباشر، ولكن يؤثر على الأوعية الدموية فى الجسم، خاصة، الأوعية الدموية للرئة"

معركة اللقاح تبدأ قبل الوصول إليه.. العالم يواجه مهمة صعبة لسرعة إنتاجه وتوزيع بالتساوى بين البلاد.. مخاوف من محاولات بعض الدول الاحتفاظ بالعلاج لنفسها.. وحقوق الملكية قد تمنع وصوله للفقراء والأكثر احتياجا

لا شك أن معركة لقاح كورونا هى الأولوية الأولى للعالم الآن، ففى ظل استمرار الوباء وسقوط آلاف المصابين والوفيات يوميا، أصبح الأمل معلقا بالعلماء والباحثين الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى اللقاح والعلاج لمواجهة هذا المرض القاتل.