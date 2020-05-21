شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة قضاها فيسبوك مع شائعات إصابة وزيرة الصحة بكورونا.. والحسم جاء 3 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الشائعات تتعلق بالحالة الصحية للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا شائعات أخرى أثيرت عن دخول الوزيرة فى عزل صحى، بعد الاشتباه فى إصابتها، وهى الشائعات التى تداولها البعض، دون وجود مصدر رسمى، أو مسئول يؤكد هذه المعلومة، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن صحة المعلومة، لا سيما أنها انتشرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما تسبب فى حالة من القلق لدى الكثيرين.

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”الخليج 365”، تواصل مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، فى الثالثة صباحا، لينفى تماما ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقضى على شائعات إصابة الوزيرة بفيروس كورونا المستجد، قائلا، "لا صحة على الإطلاق لإصابة الوزيرة"، مؤكدا أن وزيرة الصحة لديها التزامات هامة اليوم.

شائعات إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا، ليست هى الأولى من نوعها، حيث سبق ذلك شائعات بإصابتها وعزلها وأيضا دون أى مصادر أو مسئولين، حيث تباشر الوزيرة عملها بشكل طبيعى، بل أنها ظهرت فى أكثر من مناسبة مؤخرا، من بينها جولتها التفقدية، ة خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على سير العمل فى مستشفيات العزل، بخلاف مجموعة من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من عدمه، وتحديداً الدورى المصرى، خاصة بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.