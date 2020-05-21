شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على إجراءات الحكومة لمنع التزاحم والاختلاط بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع التزاحم والاختلاط خلال عيد الفطر.

وتضمنت الإجراءات منح إجازة رسمية من السبت 23 مايو وحتى الخميس واعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء، ‪ وغلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات خلال فترة عيد الفطر.

‪‪وسيتم بث صلاة العيد من أحد مساجد الدولة واقتصارها على العاملين بالمسجد فقط وإذاعتها بالقنوات التليفزيونية .