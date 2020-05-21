شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن مخالفات البناء: "لو عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى هناك 10آلاف شخص اتقبض عليهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على شرح المهندس كامل الوزير، أثناء افتتاح مشروع بشائر الخير3، قائلا:"المخالفات إذا لم تحاسب.. مش هنفضل طول عمرنا نجرى وراها.. إذا كان عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى لازم يكون هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم".

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير3:" كل مدير أمن وكل المسئولين ولو عايزين نعدل في تشريعاتنا نعدل مسئول عن متابعة المخالفات، وما كان يحدث فى2011 لن يحدث تانى أبدا، إن حد يدخل وياخد ويبنى والكلام ده ميرضيش ربنا أبداً، يا ناس لا تضيعوا بلادكم بالشكل ده، ولكن المسئول عن ده يتجاب".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" فى محافظة الإسكندرية.

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ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.