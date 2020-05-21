شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمى واحترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمى واحترافى، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بفيروس كورونا فى الحدود الطبيعية، مشددا على أن هذا الأمر يتوقف على جدارة تصرفات المصريين وليس النظام الصحى فقط.

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