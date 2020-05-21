شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن البناء العشوائى: "ده حال 50% من مساكن مصر ويجب التحرك الدائم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عرض الفريق كامل الوزير للمساكن العشوائية، قائلا:" ده حال 50% من مبانينا، ده حال 50% من مساكن مصر، هل ده يطلع نشأ جيد، ويجيب صحة كويسة، يجب الوقوف أمام ذلك، هو أمر ليس في مصلحتنا، ويتطلب منا التحرك الدائم من فضلكم مدير الأمن والمأمور والمحليات، أعزل وأمشي وشوف إذا كان ده ينفع".

كان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" في محافظة الاسكندرية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

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ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.