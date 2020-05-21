شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين: كورونا لم يوقف العمل فى مشاريعنا بمصر وندعم جهود القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج المصريين باقتراب حلول عيد الفطر المبارك، مقدما تقديره لجهود مصر حكومة وشعبا لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا تعاون بكين مع القاهرة فى هذا الصدد، كما تقدم بالشكر للطاقم الطبى المصرى "الجيش الأبيض" على شجاعتهم وكفاءتهم لحماية أبناء الشعب المصرى. ومن جانبه قال هان بينج ، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة الصين لدى القاهرة، إنه منذ بداية تفشى فيروس كورونا، اتخذت الشركات الصينية إجراءات احترازية على أعلى مستوى مثل ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة وتطهير الأماكن ومنع التجمع بين العاملين فى المشروعات، وهذا ما ساهم حتى الآن فى عدم وجود انتشار أى حالة كوفيد19 بين صفوف العاملين سواء المصريين أو الصينيين.

وأضاف فى المؤتمر الثامن عبر الانترنت والذى جاء تحت عنوان "اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء واشتركوا فى بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية" أنه فى ظل تفشى الفيروس فى مصر، استمرت الشركات الصينية دون توقف فى العمل وتعزيز وعى العاملين حيال كيفية الوقاية من الأوبئة، مؤكدا سعى الصين الاستمرار فى تعزيز ودعم العمل فى المشاريع.

وتابع أن فى الشركة الصينية العاملة فى العاصمة الإدارية CSCEC والتى يعمل بها 3000 عامل، لم يتوقف العمل فى هذا المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع لم يتأثر بكورونا.

كما قامت منطقة "تيدا" الصناعية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتنفيذ إجراءات صارمة كذلك لمنع انتشار الفيروس والمنطقة ولم يتوقف العمل هناك.

وبخصوص مشروع قطار العاشر من رمضان تم إنهاء 70% من أعمال التصميم وتتعاون الشركات الصينية و المصرية فى استمرار العمل.

كما حفزت كبرى الشركات الصينية على استمرار العمل فى مرسى علم، وتم ربط مدينة برنيس بشبكة الكهرباء الوطنية للمرة الأولى قبل أيام من خلال العمل المشترك للشركات الصينية.

وتابع أن الشركات الصينية الموجودة فى مصر تواجه ضغوط بسبب عدم وجود بعض العاملين الصينيين، بسبب ظروف السفر ، ولكن عاد 123 عامل صينى عادوا إلى مصر والتزموا بالحجر الصحى وسيعودون إلى العمل فى أقرب وقت، موضحا أنه فى الشركات الصينية فى 6 أكتوبر، كان هناك بعض العاملين المصريين المصابين بكورونا وهو ما خلق بعض الضغوط، لكنه أكد أن هذا لن يؤثر على سير الأعمال وعزم الصين الاستمرار مع العمل فى هذه المشاريع التى تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وبالرغم من الصعوبة المؤقتة بسبب انتشار الفيروس، لدينا ثقة أن الجانب المصرى سيحتوى الفيروس ونحن مستعدون للعمل مع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى خاصة فى مجال الطب كمجال جديد للتعاون.

وأوضح أنه تم تدشين أكبر خط إنتاج الكمامات الطبية وتم تشغيل خطى إنتاج من ضمن 5 خطوط. ومصر من أوائل دول العالم من حيث سرعة التنمية والتصدى لفيروس كورونا، وأكد عزم بلاده تعزيز استيراد الحاصلات المصرية للسوق الصينية لإحداث توازن تجارى بين البلدين.

وقال إن هناك معرض صينى سيتم استضافته عبر الانترنت الشهر المقبل، مرحبا بحضور مصر فيه، وكذلك فى المعرض الصينى الدولى الثالث للاستيراد فى نوفمبر.

ومن جانبه، قال نائب السفير الصينى، إن الصين شهدت 5 إصابات جديدة منها واحدة مستوردة والأربع الآخرين انتشرت داخليا وكانت حالتهم مستقرة. وبالنسبة لعودة العمل فى الصين، تستمر البلاد فى إعادة الأعمال والحياة إلى طبيعيتها ، وحوالى 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عادت إلى عملها. و87% من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تقديم الطعام عادت إلى عملها كذلك.

وأوضح، أن 80 ألفا من الطلاب فى الثانوية عادوا إلى العمل فى بكين يوم الاثنين، ومن 6 يونيو سيعود الطلاب الجامعيين إلى الجامعات. وقالت إن ديزنى لاند فى شنجهاى فتحت أبوابها مرة أخرى أمام الزائرين.

وقال إن للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقدت اجتماعا أمس وسيجتمع الحزب غدا.