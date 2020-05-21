شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بشاير الخير 3".. يد تحمى وأخرى تطور العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع بشائر الخير 3، غرب الإسكندرية، أحد أهم مشروعات تطوير العشوائيات، التى يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، على أرض الإسكندرية، وبعد نجاح مشروع بشاير الخير 1 و2، تشهد الإسكندرية افتتاح بشاير الخير 3، و نستعرض فى الفيديو التالى الأهمية الاقتصادية والمجمتعية لأحد أهم المشروعات القومية التى تتم على أرض الإسكندرية، والتى تحولت إلى منطقة حضارية..

1ـ تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ على مساحة 105 أفدنة، وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

2ـ تتكون المنطقة السكنية ببشاير الخير 3 من 100 بلوك سكنى بعدد 200 عمارة وبإجمالى نحو 10624 وحدة سكنية

3ـ الوحدات السكنية تسع نحو 53120 فردا

4ـ تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا؛ وتضم 3 حجرات وحمام ومطبخ وصالة و2 بلكونة

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5ـ سيتم تسلم الوحدات السكنية لأهالى المناطق العشوائية المحيطة مثل منطقة مأوى الصيادين

6ـ سيتم منح الوحدة السكنية بالإيجار مقابل 250 جنيها شهريا، أو توفير المساعدة بقيمة الإيجار لمن تتطلب حالته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية ذلك

7ـ إجمالى المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 110 آلاف و854 مترا

8ـ المنطقة الاستثمارية على مساحة 30 فدانا وتضم 16 بلوك استثمارى، يشمل البلوك الواحد دورين تجارى أرضى محلات والأول مول بإجمالى مساحة 28 ألف متر مربع

9ـ يضم المشروع مسجدا كبيرا وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس ومنطقة خدمات

10ـ التنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير محال تجارية