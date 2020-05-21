شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 7 رحلات استثنائية اليوم إلى الإمارات والكويت لعودة المصريين العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدنى، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران استثنائية إلى عدة دول، ضمن الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تسير 5 رحلات، رحلة إلي الكويت علي أن تكون العودة الي مطار القاهرة، كما تسير 4 رحلات أخري الي مدينة دبي بالإمارات علي أن تعود الرحلات إلي مطار أسيوط، كما تسير شركة اير كايرو رحلتين إلي مدينة دبي علي أن تكون العودة أيضا إلي مطار أسيوط .

ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطاري القاهرة وأسيوط، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بالعزل على أن يعاد تحليل له مرة أخرى وفى حال سلبية التحليل يتم خروجه وإستكمال باقى الـ14 يوما بمنزله، أما فى حال إيجابية الحالة فيتم اتخاذ الإجراءات الطبية فورا وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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