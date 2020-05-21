شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: استحالة حصر كل إصابات كورونا و80% منها بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، أنه لا يوجد دولة فى العالم تستطيع اختبار كل الحالات، حتى بما فى ذلك الولايات المتحدة، مستعرضا أنه فى حالة أن الإصابات فى مصر 5 أضعاف "وفق نموذج افتراضى"، فهذا يعنى أن كل الإصابات بكورونا تصل إلى أكثر من 71 ألف حالة وفق هذا الافتراضية.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع بشائر الخير، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك استحالة حصر كل الأعداد المصابة بالفيروس، فضلا عن أن 80 % من الحالات المصابة بالفيروس لا تظهر عليها الأعراض.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود الدولة المصرية الصحية فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشددا على عدم الرهان على المنظومة الصحية فى مصر، حتى أن المنظومة فى الولايات المتحدة لم تتمكن من مواجهة الإصابات.