شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بداية تحسن حالة الجو اليوم بعد المغرب وانخفاض 7درجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتهى الموجة الحارة اليوم، حيث يشهد غدا انخفاضا ملحوظا وتدريجيا بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من 6 لـ 7 درجات على أن توالى درجات الحرارة انخفاضها خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع بعد المغرب اليوم أن يشعر المواطنين ببداية التحسن التدريجى في حالة الطقس إيذانا بانتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد، موضحا أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وجنوب البلاد.

و يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة ليلا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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كما يشهد الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الطقس، أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا، وأنطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح نسطة تكون مثيرة للأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وفى جنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.