شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: غلق طرق الكورنيش بدءا من أول أيام العيد في الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.
و سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 الجارى .
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