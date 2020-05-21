"السيسي" يوجه بالقبض على المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاطعًا الفريق كامل الوزير، وزير النقل: سيبني يا كامل أتكلم هنا، عايز أقول للكل دولة ومواطنين الكلام ده اتاخد وفيه خلاف بين النقل والمحافظة على أرض اتاخدت منهم، طيب بعد ما المحكمة تحكم لحد ما الأرض اتاخدت واتبنى عليها، المواطن كان واخدها حق انتفاع من الدولة وفضل يدفع لحد 2009 وبعدين عمل ورق وبقت أرضه.

وجاء ذلك ردًا على تعدي أحد السكان على قطعتي أرض بإنشاء مدرسة على واحدة بها مرحلتان دراسيتان وعمارة سكنية كبيرة جدًا 4 عمارات فيها 176 وحدة سكنية.

وأكد السيسي: مش هنيجي على حساب الناس لإصلاح الموقف ده، لكن عايز أقول للمحافظات كلها، معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها البعض، بطالب الحكومة والكل التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصل ليه، لما غابت الحقيقة شوية الحاجة دي حصلت وبقى عبء على الدولة تعوض الناس دي ملهاش ذنب.

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وتابع: مش هنسكت ولازم الحق يرجع لصحابه وطول ما المواطن بيعمل الإجراء دون القبض عليه.. لا الكلام ده ميحصلش تاني اللي بيعمل غلطة لازم يتقبض عليه.. لو عايزين نعدل تشريعاتنا نعدلها.

وأضاف: لازم يبقى فيه سلطة قانون وكلنا نحترم القانون فيه 10 آلاف مخالفة يبقى فيه 10 آلاف إنسان تم القبض عليهم وكل الناس لازم تسمع، مسيبكش أبدًا، مش هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا، لازم نوقف الموضوع ده.

وشدد الرئيس على أن تخريب الدولة أسوأ من الإرهاب، متابعًا: أي تجاوز متقوليش هزيله.. قولي شيلته وقبضت على اللي عمله، ما كان بسبب 2011 لن يكون تاني أبدا إن حد يخش ياخد ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا مش معقول.