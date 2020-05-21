السيسي لوزير النقل: اللي بيقبض يفضل شغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة الانتهاء من تطوير محور التعمير بطول 35 كم خلال عام واحد فقط.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: الموضوع ده كله هيحل مسائل كتير في الإسكندرية، اللي بيقبض يفضل شغال الطريق ده يا فندم سنة ويخلص.

وتابع السيسي: مصرف العموم أو القلعة هيضرك في حاجة، ليرد وزير النقل: أكيد إحنا مقترحين طريق خدمة جاي في المصرف، يا إما نعمل مصرف محترم بديل، وننشئ مكانه الاتجاه التاني للطريق أو نسيب المصرف ولازم نبطنه ونعمل الاتجاه جنوبه.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة الأمر.