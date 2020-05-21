وزير النقل: وصلنا للمركز 28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اعتماد 10 مليارات جنيه سنويًا لتطوير وصيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الوزير"، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قفزت في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا؛ لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا.​