محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اعتماد 10 مليارات جنيه سنويًا لتطوير وصيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الوزير"، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قفزت في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا؛ لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: وصلنا للمركز 28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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