السيسي يوجه بتعويض 2000 أسرة متضررة من وصلة جديدة لميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تعويض 2000 منزل متضررًا من الوصلة الجديدة لميناء الإسكندرية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: لو عايز تشيل الكلام ده من محور حركة الترعة أو الكوبري بتتكلم في 2000 وحدة في نجع الألومنيوم.

وتابع الرئيس: تدفع تمنهم يا كامل ودولة رئيس الوزراء موجود، في إطار تطوير ميناء الإسكندرية ونسكن الناس ونخلي المنطقة دي ونبطن الترعة بحيث تبقى محور حركة حر.