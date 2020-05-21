محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المواطنين معرفة كيفية وطريقة تفكير الدولة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: لما جينا نتكلم على محور المحمودية من سنتين كان رد فعل الرأي العام مش مستريح، وده مقدر، لكن ليه بنعمل المحور ده لأن مش ممكن أتكلم على مجتمعات عمرانية جديدة من غير بنية أساسية من ضمنها الطرق.
وتابع: حجم كثافة الحركة في الإسكندرية صعب، وبالتالي لو هضيف مجتمع عمراني جديد لو مفيش محاور حركة تيسر الأمر ده هيبقى فيه مشكلة كبيرة، يمكن بدأ يتضح لنا إن الهدف لم يكن سوى تجهيز للمحافظة للمشروعات التي نتحدث عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن محور المحمودية: لا يمكن الحديث عن مجتمعات عمرانية دون بنية أساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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