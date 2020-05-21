وزير الإسكان: تنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك تفاوتًا كبيرًا في أعداد فرص العمل بين قطاعي القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأضاف "الجزار"، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: "نعمل على دعم الإسكندرية بتنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي للساحل".
وأوضح الوزير، أن إقليم الإسكندرية الحضري لديه مقومات كبيرة تساعده على التحول إلى الاقتصاد المعرفي كما يجب أن نتوجه لمنطقة غرب الإسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتابع: "هدفنا الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتوازي مع إقامة المشروعات العمرانية التنموية".
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