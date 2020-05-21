وزير الإسكان: إضافة 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية في خطة 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن 47% من أهالي محافظة الإسكندرية يعيشون في مناطق غير مخططة، موضحا أن متوسط الكثافة 300 شخص للفدان ما يؤدي إلى الضغط على الخدمات.

وأضاف "الجزار"، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إضافة 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لخطة 2030.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تطوير المناطق الصناعية وتنمية قدرات المدينة لاستقبال الأنشطة اللوجستية والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

وتابع: "مخطط تنمية الإسكندرية يعتمد على الاتجاه غربًا"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تتضمن ثانى أكبر خطة للإسكان البديل للعشوائيات، وتم صرف 3.5 مليار جنيه على تطوير العشوائيات، مضيفًا: "لولا تدخل الرئيس في هذا الأمر لما تحقق".​