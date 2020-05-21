قبل العيد بأيام.. ضبط شخص يروج لبيع الألعاب النارية عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليويبة من ضبط (المسئول عن إدارة صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية)، لقيامه بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر، بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.

بمواجهة المتهم، إعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بانشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لترويج وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين من المواطنين بغرض الاستفادة مادياً.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد ومتابعة الجرائم المعلوماتية المستحدثه على شبكة الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.