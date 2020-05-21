شرطة البيئة تحبط ترويج 23 طن أسمدة مغشوشة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (23,39 طن أسمدة – 200 كيلو جرام مبيدات) مغشوشة ومقلدة بدون ترخيص وغير مسجلة بداخل (مصنعين) بنطاق محافظة القاهرة بالمخالفة للقانون. Advertisements وفي مجال حماية البيئة، نجحت الحملات في ضبط (مصنع يحتوي على 470 كيلو جرام أقراص وبودرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تمكنت الحملات من تأمين تنفيذ 51 حالة تعدي مختلفة بنطاق المنطقة المركزية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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