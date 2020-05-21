ضبط تاجر مخدرات بحوزته 90 طربة حشيش في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم بمحيط مسكنه، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام-مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 750 ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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