بدءًا من أول أيام عيد الفطر.. إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه من المقرر اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة.
وأضاف البيان بأنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بتلك المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.
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