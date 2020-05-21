وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص برقية الوزير للرئيس كالتالي:

بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني.

سيادة الرئيس ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك بنفوس صُقلت بنفحات شهر القرآن.. وعُطرت بقيم الإيمان والتضحية والعطاء.. فإننا في هيئة الشرطة نعاهد سيادتكم على مواصلة الولاء والفداء.. جنوداً لنصرة الحق وتأمين مسيرة الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.. لا نخشى الردى متسلحين بالإخلاص في العمل.. يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير على الشعب المصري العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتور على عبدالعال – رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد وإننا إذ نبتهل إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة في قادم الأيام ومستقبل التحديات.. وكـل عام وسيادتكم بخير.

كما وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

وها نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة وسط أحداث ومتغيرات رسخت في مواجهتها أداء مؤسسات الدولة المصرية أرفع نماذج الأداء والعطاء، في سبيل رفعة الوطن وصون مكتسباته وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم .. فإننا نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

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كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر .. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدي سبيل القاصدين في شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول/محمد زكي– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لــى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن في ظلال إحتفالنا بتوفيق الرحمن بانقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء.. لتواصل مسيرة الشعب المصري العظيم التقدم نحو التنمية والإزدهار.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكـل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلي القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها :

يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير.

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/شوقي علام – مفتي جمهورية مصر العربية .. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وفضيلتكم بخير.