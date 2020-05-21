إخلاء سبيل متهمين بالتعدي على "مسعف العباسية" بكفالة 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة الوايلي برئاسة المستشار كارم ذكي، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل شخصين بكفالة 2000 في اتهامهما بالاعتداء على مسعف في العباسية.
وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ألق القبض على المتهمين بالتعدي على مسعف بالعباسية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.
وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المسعف المشار إليه بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدى والتعدى عليه بالضرب.
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