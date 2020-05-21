مصر | وزير الداخلية يهنئ السيسي وكبار رجال الدولة بعيد الفطر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

سيادة الرئيس ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك بنفوس صُقلت بنفحات شهر القرآن، وعُطرت بقيم الإيمان والتضحية والعطاء، فإننا فى هيئة الشرطة نعاهد سيادتكم على مواصلة الولاء والفداء، جنودًا لنصرة الحق وتأمين مسيرة الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، لا نخشى الردى متسلحين بالإخلاص فى العمل، يقينًا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسـيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد وإننا إذ نبتهل إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة فى قادم الأيام ومستقبل التحديات".

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وها نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة وسط أحداث ومتغيرات رسخت فى مواجهتها أداء مؤسسات الدولة المصرية أرفع نماذج الأداء والعطاء، فى سبيل رفعة الوطن وصون مكتسباته وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، فإننا نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، ــفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وســدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

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وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر للدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، جاء بها: "بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن فى ظلال إحتفالنا بتوفيق الرحمن بإنقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء لتواصل مسيرة الشعب المصرى العظيم التقدم نحو التنمية والإزدهار، عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريقمحمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتورمحمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وفضيلتكم بخــــير.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، جاء بها:" يسعدنى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على مواصلة البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه.. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل.. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.