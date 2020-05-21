أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 3.8 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ  3 آلاف عامل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 3.8 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 3 آلاف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين ، و889 ألفا و420 جنيها من الصندوق بالوزارة لـ 3193 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك نظرا للظروف الاقتصادي التي تمر بهما ووفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمنيات.



جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.



وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمديري مديرية القوى العاملة بالقاهرة والقليوبية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.



وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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القوى العاملة: حل مشكلة مصريتان بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالى، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح فى مساعدة مواطنتين مصريتين فى مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهما وبين كفيلهم الذي كانا يعملن لديها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة كل من المواطنة "سناء.ع .ع. أ" وشقيقتها المواطنة "سناء .ع .ع. أ" مع كفيلهما.



وأضاف سعد الدين، أنه بالتواصل مع الدكتور المستشار العمالي بالسفارة بالرياض أحمد رجائي للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أنه بالتواصل مع الكفلين أبديا تعاونا فى حل المشكلة، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهما وتم حجز الطيران لهما وغادرا المملكة عائدتين إلى أرض الوطن.



وقدما رسالة شكر للوزير ومكتب التمثيل العمالي بالرياض علي إنهاء مشكلتهما وعودتهما لمصر .