شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يجيب: متى نصل إلى «صفر إصابات» بفيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سيناريو يتوقع موعد انكسار إصابات فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»، في الإسكندرية، الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير: «ممكن نفضل في زيادة حتى 37 ألف حالة ومن بعدها تنكسر الجائحة، وممكن أن نصل إلى رقم 37 ألفا أو 40 ونقطة الانعطاف تحصل يوم 28 و29 مايو».

أضاف: «كل اللي بنحاول نشوفه متى سنصل للحد الأقصى من الإصابات، هناك نموذج آخر اسمه مؤشر التقدم اللوجستي، ومن خلاله وضعنا رقم آخر حتي يتم القياس عليه معدل الاصابات، وهو يعتمد على تحديد نقطة الانكسار في الفيروس من خلال الرقم صفر، كل ما الرقم من 0 إلى 100 يبقى الإصابات في تزايد ولو أقل من 0 يبقى أنا رايح للتعافي».

وختم قائلًا: «14 ألف إصابة بالفيروس أمس وذلك بنسبة نمو يومي 5.5% تشير إلى أنه يمكن أن نسجل 37 ألف حالة وممكن ده يحصل يوم 16 يوليو بعدها يبدأ تسجيل صفر حالات، وقبلها نبدأ في الانكسار تدريجيا للوصول إلى الصفر».