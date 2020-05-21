شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلق على أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر لجميع الأطقم الطبية على مجهودهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس، خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3»، بالإسكندرية، الخميس: «من فضلكم منذ البداية عملنا على عدم تخويفكم، وكان الموضوع في اهتمام وزارة الصحة والأطباء، هما اللي شايلين، ووجهنا الموضوع برفق ولكن من فضلكم خلي بالكم معانا».

أضاف: «هناك أشخاص يواجهون هذه الأزمة ليل ونهار من الأطقم الطبية وكل ما أخذنا بالنا هنقلل عنهم هما أهالينا».

وعن الجدل المثار مؤخراً بسبب تكليف دفعة جديدة من الأطباء، قال السيسي: «الوقت الحالي هو وقت تكاتفكم مع بلدكم مصر».

كان أطباء دفعة تكليف مارس 2020 أشارو إلى إن قرار وزارة الصحة بشأن تكليفهم «غير واضح»، إذ لم يصرح بالعودة للنظام القديم للتكليف، وبالتالي استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء الماضي، تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018 وتكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في أحد المسارين طبقا لرغبة الطبيب.

الأول: تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

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الثاني: يتم تكليف الطبيب «ممارس عام» بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.