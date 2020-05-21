شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة والتغذية والوعي.. نصائح السيسي للمصريين لتقوية المناعة ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكيفية إدارة الأزمة، على هامش افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3» في الإسكندرية.

وقال الرئيس: «إن تطور معدلات الإصابة التي تم تقديمها من قبل وزير التعليم العالي تطور طبيعي ولكن هل التطور قد يقل أو يزيد. نعم، فكل شيء وراد ولكن يتوقف ويعتمد على الجدارة في التصرفات وكفاءة التعامل من قبل المواطن مع الفيروس، لو انتبهنا ولم يتم أخذ الموضوع باطمئنان وانتهبنا على أنفسنا، معدلات الإصابة قد تكون أقل ما يتم طرحه».

ووجه السيسي نصيحة للمصريين لتقوية المناعة خلال الوقت الحالي، وقال: «الرياضة، يجب على كل إنسان ممارسة الرياضة لكي يزيد من مناعته، بجانب تناوله الأطعمة التي تعمل على زيادة المناعة، هذا بجانب الوعي».