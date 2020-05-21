شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «اطمئنوا ولكن احذروا.. ندير أزمة كورونا بشكل علمي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة خاصة للمصريين في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية.
وقال الرئيس خلال رسالته: «اطمنوا ولكن احذروا. الموضوع يدار بشكل علمي، احترامي ومهني كإدارة أزمة وقدرات دولة في مواجهة هذا الفيروس».
أضاف: «عند الحديث عن حجم الأسرّة وغرف العناية وأجهزة التنفس الصناعي، نقصد إننا لدينا القدرات للمواجهة، ولكن هذه القدرات يتم استخدامها مع الأمراض الآخري».
تابع: «نحن لا نوقف الدنيا في التعامل مع باقي الأمراض لكي نتعامل مع كورونا، نحن نتعامل مع باقي الأمرض وباقي الأزمات الصحية، بالتزامن مع أزمة كورونا».
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الوضع في مصر
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اصابات
14,229
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تعافي
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وفيات
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