شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «اطمئنوا ولكن احذروا.. ندير أزمة كورونا بشكل علمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة خاصة للمصريين في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية.

وقال الرئيس خلال رسالته: «اطمنوا ولكن احذروا. الموضوع يدار بشكل علمي، احترامي ومهني كإدارة أزمة وقدرات دولة في مواجهة هذا الفيروس».

أضاف: «عند الحديث عن حجم الأسرّة وغرف العناية وأجهزة التنفس الصناعي، نقصد إننا لدينا القدرات للمواجهة، ولكن هذه القدرات يتم استخدامها مع الأمراض الآخري».

تابع: «نحن لا نوقف الدنيا في التعامل مع باقي الأمراض لكي نتعامل مع كورونا، نحن نتعامل مع باقي الأمرض وباقي الأزمات الصحية، بالتزامن مع أزمة كورونا».