شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: لا تقلقوا من 1000 إصابة يومية بكورونا.. القلق عند 20 و30 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، في كلمة له خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة لمشروع بشاير الخير بالإسكندرية، إن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» بشكل مؤسسي في تنسيق كامل بين كل أجهزة الحكومة وكذلك هناك تنسيق علمي وأكاديمي في إدارة الأزمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم وغدًا ستصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 ألف حالة، وتوقعتنا خلال الفترة القادمة خلال يومي 27 و28 مايو سنصل إلى 20 ألف حالة اذا هناك تحليل للبيانات نستطيع به التنبؤ المستقبلي أن نتوقع بالاعداد.

وأوضح «عبدالغفار» أن رئيس الوزراء عندما يصدر بيانًا أسبوعيًا من خلال الاجتماعات يكون الأساس في البيان وإصداره هو علوم البيانات والبحث العلمي في هذا المجال ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم من خلال تعاوننا مع الكثير من العلماء المصريين في الخارج، لافتًا إلى أنه تم تسخير كافة الامكانيات سواء من الحكومة أو علماء مصر في الخارج حتى يتم تحليل البيانات وبالتالي تستطيع الحكومة من خلالها إصدار القرارات.

وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال مجموعة العمل البحثية سواء لتحليل صور الأقمار الصناعية وتحليل كثافات السكان أو لتحليل إعداد البيانات المسجلة من وزارة الصحة يوميًا وتحليلها ووجهة النظر، بالإضافة إلى العمل مع علماء مصريين يقودهم الدكتور هشام العسكري أستاذ في علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة «شاكمان» بالولايات المتحدة ويقود مجموعة عمل كبيرة من الولايات المتحدة بجانب مجموعة عمل داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت إلى أنه يتم العمل باستخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة حتى تتمكن الحكومة من الوصول إلى بعض التحاليل التي تبني عليها الحكومة قراراتها وإدارتها للأزمة خلال المرحلة الحالية والسابقة.

وقال إنه يتم تحليل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية ويتم قياس نسبة الانبعاثات ورصدها عبر الأقمار الصناعية حتى نتمكن من معرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية والتزامهم بالقرارات التي صدرت في مجال الحظر، فضلا عن رؤية تحليل الواقع للإصابات اليومية ومن خلال ذلك تتمكن الحكومة من التنبؤ بالمستقبل في الحالات التي يمكن أن تتنبأ بها معدلات الانتشار، وكذلك قياس النسبة المأوية للتغير النمو اليومي في كل حالة.

وبين أن كل رقم يتم تحليله بشكل كبير حتى يتم الوصول إلى السؤال الذي يشغل العالم وهو أين سينتهي هذا الوباء سواء عالميا أو في مصر؟ أين سنصل إلى النقطة التي يمكن أن نقول بعدها ان الحالات سوف تكون في انحسار الوباء وان ينتهي هذا الوباء في مصر؟ هذا هو سؤال يمكن ان يكون العالم كله يريد ان يعلم هذه الإجابة.

وقال إن البحث الأول من خلال الأقمار الصناعية على مناطق مصر المختلفة لدراسة انبعثات ثاني اكسيد النيتروجين كمؤشر للأنشطة الموجودة البشرية على مستوى القطر المصري وفي هذه الحالة نستطيع أن نرصد تحركات المواطنين على الطرق وعلى اماكن التجمعات السكانية حتى نستطيع من خلال ادارة الازمة ان يكون هناك رأي في اتخاذ إجراءات تحول دون هذه التجمعات السكانية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الشخص الحامل لفيروس كورونا يستطيع ان يعدي 3 أشخاص، لافتا إلى أن هناك أمراض مثل الحصبة من الممكن ان حامل المرض أن يعدي 15 فرد.

وأوضح أن هناك بيانات تبنى قراراتها على هذة الارقام، مشيرا إلى أنه من خلال دراستنا أن متوسط عدد الحالات في مصر هي 1.4 وهناك بعض الدول وصلت إلى 3. أو 4. ولكن الحد الأمثل لعدد الحالات ان يكون رقم واحد بمعنى الشخص المصاب يستطيع ان يصيب أقل من شخص.

وبين «عبدالغفار» أن مصر في طريقها إلى الوصول إلى رقم واحد صحيح ونستطيع النزول عن ذلك ومع ربطه ببقية مؤشرات أخرى نستطيع ان نقول اننا وصلنا لمرحلة الانحصار ولا يوجد تسجيل حالات جديدة.

Advertisements

وأكد أن ما يتم رصده واصداره من قبل اللجان المختلفة من قبل رئاسة مجلس الوزراء هي مبينة على قواعد علمية وقواعد بيانات يتم تحليلها على مدار اليوم والساعة.

وقال إن التنبؤ المستقبلي هو التنبؤ بالحالات لمدة اسبوعين أو ثلاثة اسابيع ولذلك عندما يتم التصريح عن الحالات في مصر في تزايد نحن نكون على توقع بذلك قبلها بفترة كبيرة.

أضاف: «رصدنا من 30 مارس إلى 15 أبريل النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر ، وهو من 8 إلى %، وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو، ترواح المعدل اليومي للزيادة من 5 إلى 5.6 %، مضيفا أن هذا يعني أنه لا يوجد قلق من سماع رقم 500 أو رقم 700 أو حتى رقم 900 أو 1000 إصابة، لكن القلق يكون عند رقم 15 أو 20 أو 30 ألف إصابة بالفيروس».

وتابع: «يجب أن يكون لدينا قوة في المنظومة الصحية حتى نستطيع أن نتنبأ بالحالات في المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعات عمل لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة كورونا».

وأكد أن رقم معدل الوفيات مهم جدا وهو ما يتم العمل عليه من قبل وزارة الصحة، أو من قبل إدارة الأزمات لأنه رقم صحيح لا يمكن تغييره ولا يمكن تجاهله في التنبؤات، مشيرا إلى عدد الحالات المتعافية كثيرة، والمناورة التي نفذتها وزارة الصحة في عزل أو خروج حالات لا تحتاج مستشفيات تم تحويلها إلى مدن جامعية وفنادق ونزل شباب فرق قد ساهم كثير جدا في نسب التعافي؛ حيث وصلت مدة التعافي للمصاب خلال 5 أيام فقط.

وشدد على أن ما يتم رصده من قبل اللجان المختلفة مبنى على قواعد عملية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي ودقيق مع اللجان المعنية للطمئنان على الأرقام بشكل يومي .