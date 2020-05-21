شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتوقع تسجيل 100 ألف إصابة بكورونا بنهاية مايو كـ«أسوأ سيناريو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن معدل الزيادة اليومية للمصابين بفيروس كورونا المستجد لا يتجاوز الـ5.1%، وهو «معدل آمن حتى الآن».

أضاف الوزير، خلال كلمته سفي افتتاح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس: «لا يوجد دولة تستطيع أن ترصد أعداد المصابين بالشكل السليم حتى الدول التي تعتمد على إجراء موسع لاختبارات الإصابة، خاصة أن الفيروس المنتشر 80% من الناس لا تظهر عليهم أعراضه».

وقدم «عبدالغفار» عددًا من المعادلات التي يتم على أساسها حساب ورصد أعداد المصابين، وقال: «وفقا لأسوء السنياريوهات وللمعادلات نتوقع أن نصل إلى 100 ألف حالة مع نهاية الشهر، لذلك نجد أن الرهان الذي سيفوز هو رهان المواطن على حماية نفسه».

وعن حالات المصابين في المستشفيات، قال الوزير: «هناك ما بين 250 إلى 300 حالة داخل العناية المركزة، وهناك 50 مصابا على أجهزة التنفس».