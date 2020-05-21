شكرا لقرائتكم خبر عن صديق «المنسي» يكشف لحظة استشهاده: «حضن جثمان والده في القبر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المحامى رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسى، تفاصيل إصابته ودفنه، وذلك في حوار خاص مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «بلط» إنه فوجئ أن جثمان الشهيد المنسي كان ينزف عند دفنه على الرغم من توقف دورته الدموية ومرور 36 ساعة على استشهاده، وتابع أن الشهيد كان في حالة من السكون والسكينة التامة.

وأضاف أنهم حين ضعوه بجوار والده الدكتور صابر المنسي تحركت يد الشهيد ووضعها على جثمان والده، قائلاً: «في تلك اللحظة توقفنا جميعاً وتوقعنا أن المنسي مازال حياً، التربي الذي كان معانا حاول إرجاع يد منسي مرة آخرى إلا انهم طلبوا منه أن يتركوه مع حبيبه»، على حد وصفه.

المنسي هو عقيد أركان حرب قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش في شمال سيناء، استشهد ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح في 7 يوليو عام 2017، أثناء التصدي لهجوم مسلح على أفراد القوات المسلحة في سيناء.

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