شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتوقع زيادة عدد إصابات «كورونا» إلى 20 ألف حالة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن خطة الحكومة والخطوات المتبعة لرصد حالات المصابين بفيروس كورونا في مصر، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح مشروع «بشاير الخير3» بالاسكندرية.
وقال عبدالغفار: «الحكومة تعتمد على مجموعات عمل يتم من خلالها رصد تحركات المواطنيين المخالطين للحالات المصابة وذلك بخطة محددة، وكنا نتوقع الزيادة في أعداد المصابين خلال الأسابيع الماضية».
وقال: «نتوقع خلال اليومين القادمين أن نصل إلى 20 ألف حالة مصابة، وعلى الجميع عدم الشعور بالقلق من الزيادة التي حدثت في الأيام الماضية وذلك وفقاً للخطة والتوقعات التي تم وضعها من قبل، فنحن نستخدم ما يسمى بالتنبؤ المستقبلي لرصد زيادة أعداد المصابين».
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الوضع في مصر
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اصابات
14,229
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تعافي
3,742
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وفيات
680
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