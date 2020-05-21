شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد افتتاح مشروع «بشائر الخير 3» في الإسكندرية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسنكدرية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.. وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3».. حيث استعرض الفيلم ما تم انجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.