شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3.8 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 3 آلاف عامل باتحاد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و889 ألف و420 جنيه من الصندوق بالوزارة لـ 3193 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظرا للظروف الاقتصادى التى تمر بهما ووفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمنيات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

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وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمديرى مديرية القوى العاملة بالقاهرة والقليوبية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.