شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد القديس أرسانيوس.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد القديس أرسانيوس، وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه.
فى مثل هذا اليوم من سنة 445 م. تنيح الأب القديس أرسانيوس.
• ولد بمدينة رومية من والدين مسيحيين غنيين جدا فعلماه علوم الكنيسة ورسم شماسا
• نال من الثقافة اليونانية قسطا وافرًا ومن الفضيلة المسيحية درجة كاملة حتى أن الملك ثاؤدسيوس الكبير لما طلب رجلا حكيما صالحا ليعلم والديه أنوريوس وأركاديوس , لم يجد أفضل منه فأدبهما وعلمهما
• أتاه صوت من قبل الرب قائلا: يا أرساني أخرج من العالم وأنت تخلص.
• فذهب إلى برية القديس مقاريوس وهناك أجهد نفسه بالصوم الكثير والسهر الطويل
• وأتقن فضيلة الصمت ولما سئل عن سبب ذلك قال: "كثيرا ما ندمت علي ما تكلمت ولكني لم أندم علي السكوت قط".
• وكان متضعا جدا ويعيش من عمل يديه في ضفر الخوص متصدقا بما يفضل عنه وقد وضع تعاليم نافعة وكان إذا دخل الكنيسة يتواري وراء عمود حتى لا يراه أحد.
• وكان منظره حسنا بشوش الوجه طويل القامة إلا أن كثرة السنين أحنت ظهره.
• وتوفي بسلام عام 445 م.
• ولما علم بوفاته الملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أركاديوس أحضر جسده إلى القسطنطينية. ثم أمر أن يبني في المكان الذي توفي فيه دير كبير وهو المعروف في التاريخ بدير القصي
وفقًا للمعتقد الكنسى فإن الخماسين هى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.
يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.
الكنيسة تحتفل بعيد الصعود فى اليوم الأربعين بعد عيد القيامة وهو ذكرى صعود المسيح إلى السماء، وتحتفل الكنيسة فى فترة الخماسين بدورة القيامة فى حالة إقامة صلاة قداس، حيث يطوف الشمامسة والكهنة بالصلبان كافة أرجاء الكنيسة حاملين صورة السيد المسيح للاحتفال بالقيامة، وهو ما يطلق عليه دورة القيامة، إلا أن هذه الطقوس متوقفة بسبب غلق الكنائس كإجراء احترازي بسبب وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.
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