شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد القديس أرسانيوس.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد القديس أرسانيوس، وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه.

فى مثل هذا اليوم من سنة 445 م. تنيح الأب القديس أرسانيوس.

• ولد بمدينة رومية من والدين مسيحيين غنيين جدا فعلماه علوم الكنيسة ورسم شماسا

• نال من الثقافة اليونانية قسطا وافرًا ومن الفضيلة المسيحية درجة كاملة حتى أن الملك ثاؤدسيوس الكبير لما طلب رجلا حكيما صالحا ليعلم والديه أنوريوس وأركاديوس , لم يجد أفضل منه فأدبهما وعلمهما

• أتاه صوت من قبل الرب قائلا: يا أرساني أخرج من العالم وأنت تخلص.

• فذهب إلى برية القديس مقاريوس وهناك أجهد نفسه بالصوم الكثير والسهر الطويل

• وأتقن فضيلة الصمت ولما سئل عن سبب ذلك قال: "كثيرا ما ندمت علي ما تكلمت ولكني لم أندم علي السكوت قط".

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• وكان متضعا جدا ويعيش من عمل يديه في ضفر الخوص متصدقا بما يفضل عنه وقد وضع تعاليم نافعة وكان إذا دخل الكنيسة يتواري وراء عمود حتى لا يراه أحد.

• وكان منظره حسنا بشوش الوجه طويل القامة إلا أن كثرة السنين أحنت ظهره.

• وتوفي بسلام عام 445 م.

• ولما علم بوفاته الملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أركاديوس أحضر جسده إلى القسطنطينية. ثم أمر أن يبني في المكان الذي توفي فيه دير كبير وهو المعروف في التاريخ بدير القصي