شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الحكومة تعمل بشكل مؤسسى وبتنسيق علمى فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحكومة تعمل بشكل مؤسسى ويتم تنسيق علمى وأكاديمى من الاجتماعات الدورية منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأساس فى البيانات الصادرة عن رئيس الوزراء تعتمد على علوم البيانات والبحث العلمى فى هذا المجال وليس فقط فى مصر ولكن على مستوى العالم، من خلال التعاون مع العلماء المصريين فى الخارج وتسخير كل الامكانيات وتحليل البيانات وصولا لصدور القرارات من رئيس الوزراء.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك فريق عمل يضم علماء مصريين من الولايات المتحدة بجانب مجموعة داخل وزارة التعليم والبحث العلمى، الذكاء الاصنطاعى وتكنولوجيا البحث العلمى، توزويع السكان على مستوى الجمورية، وتحليل الواقع للاصابات اليومية من خلال إدارة وزارة الصحة "الصف الأول" فى إدارة الأزمة ومن خلال تحليل الاصابات يمكن التنبؤ بمعدلات الانتشار.

وشدد على أنه يتم قياس نسبة النمو وكل رقم يتم الإعلان عنه يتم تحليله بشكل دقيق، حتى نصل إلى السؤال "متى ينتهى هذا الوباء"، وأن يصل إلى انتهاء وتعلن وزيرة الصحة تم تسجيل "صفر" حالات.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، بعض البيانات والأرقام حول الاصابات بفيروس كورونا، وكيفية تحليل انتشار المرض داخل مصر، موضحا أن متوسط الحالات فى مصر 1.4، والحد الأمثل أن يكون الحد الأمثل 1 بمعنى أن يصيب الشخص شخصا واحدا، ومن المتوقع أن تصل إليه مصر قريبا ونعمل على الوصول إليه حتى يتم انحسار المرض.

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وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن بيانات وقرارات صادرة رئيس الوزراء، يتم تحليلها بشكل دقية وعلمى، لافتا إلى أن الدولة عملت على آلية "التنبؤ" الآنى وكذلك آلية "التنبؤ المستقبلى"، لذلك نتوقع ارقام الاصابات بفيروس كورونا بشكل دقيق، وكل الأرقام وفق التوقعات.

وأوضح وزير التعليم العالى، أنه لا يجب القلق من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا فى مصر من 5 آلاف حالة إلى 7 ألاف حالة، وحتى وصولا إلى ألف حالة فى اليوم، وبالتالى يجب استقرار النسبة اليومية لمعدل التغيير اليومى للاصابات فى إطار من 3 لـ 5 %، وصولا إلى تسطيح المنحى.

وأشار إلى أن المعدل اليومي للاصابات بفيروس كورونا فى مصر فى الحدود الآمنة، مشددا على أن توقع الاصابات صحيحا فيما يخص اعداد الاصابات التى تعلن عنها وزارة الصحة يوميا.