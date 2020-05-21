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وزارة الصحة تحدد شروط خروج المصابين بكورونا من الحجر الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الصحة والسكان، عدة شروط وقواعد يجب توافرها قبل الموافقة على مغادرة مريض فيروس لفندق الحجر الصحى أو نزل الشباب والمدن الجامعية.

واشترطت الوزارة أن يكون المريض قد أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، وألا يكون قد ظهرت عليه أى أعراض إكلينيكية ذات صلة خلال آخر يومين، وأن يستطيع توفير مكان للعزل المنزلى ويرغب فى ذلك.

ووجهت الوزارة بتنفيذ عدة تعليمات هامة قبل الخروج من الحجر، وأولها أن يتم تسليم المريض نموذج المتابعة والتعليمات، وأن يتم التنبيه بالعودة لعمل تحليل الـ PCR بعد أسبوع من خروجه مع ضرورة زيارة موقع وزارة الصحة والسكان؛ لمعرفة أقرب مستشفى لمحل أقامته يتوفر بها خدمة عمل التحليل http://www.moh.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 105 مع التنبيه بضرورة إحضار نموذج المتابعة لسهولة التعرف على بياناته أثناء إجراء التحليل.

كما وجهت الوزارة بأن يتم تسليم المريض 5 ماسكات جراحية يحرص على ارتدائهم في طريقه للمنزل وأثناء ذهابه لعمل التحاليل، مع إرسال بيان مجمع بحالات الخروج للغرفة المركزية لسهولة التواصل والتأكد من المتابعة، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح تعليمات الفترة القادمة للمريض وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلى وشرح قواعد العزل المنزلى للمريض مع إرسال صورة من كارت تعريف المريض للمديرية التابع لها للمتابعة.

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وأكدت الوزارة في تعليماتها قبل خروج المريض من مكان الحجر الصحي، أن تنسق الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة المريض، متابعة الحالة الصحية للحالة المعزولة في المنزل تليفونيا، وأن يتم متابعة الحالة للتأكد من اختفاء الأعراض المرضية.

 

 

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