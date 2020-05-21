شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إصابة طبيب بجرح قطعى فى الأنف بعد الاعتداء عليه بمستشفى جامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، وقوع حالة اعتداء على طبيب في قسم جراحة الأوعية في مستشفيات جامعة طنطا، أثناء ممارسة عمله وتعرض الطبيب لجرح قطعى فى الأنف، مشيرة إلى أنه تم عمل محضر باسم المنشأة وتم إلقاء القبض على المعتدى وسط حضور ودعم من نقابة أطباء الغربية، وعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم.

وأكدت نقابة الأطباء، فى بيان، أنها تقدم كل الدعم للطبيب المُعتدى عليه، حيث ستكون نقابة الغربية ممثلةً فى كل من: الدكتور محمد موسى، عضو مجلس نقابة الغربية، ومحامى النقابة حاضرين اليوم مع الطبيب أمام النيابة.

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ويُندد مجلس نقابة أطباء مصر بكل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية، وطالبت المسئولين بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين لوقف تلك الظاهرة، خصوصاً فى ذلك الوقت العصيب من تاريخ الوطن.

كانت نقابة أطباء القاهرة، إن إجمالى عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، بلغ نحو 300 طبيب بينهم 100 فى القاهرة، مشيرة إلى أن أكثر حالات الإصابة فى القاهرة الكبرى، والمنوفية، وأسوان، مؤكدة أن النقابة ليس لديها حصر دقيق بالأعداد، وطالبت وزارة الصحة بإفادتها بالأعداد، لكنها لم تتلق ردودا حتى الآن.

وطالب الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، بتوفير مستلزمات الحماية الخاصة للحد من العدوى بين الفرق الطبية بالمستشفيات، وعمل مسحات PCR للأطباء المخالطين لحالات إيجابية، وتخصيص مسشتفى عزل خاصة بالأطباء فى القاهرة، لزيادة أعداد الإصابات بها.