الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز ابشواى بالفيوم من أعمال المنفعة العامة. Advertisements ونشرت الجريدة الرسمية قرارين آخرين لرئيس الوزراء باعتبار كلا من مشروع نزع ملكية العقارين اللذين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الاعدادية، ومشروع إقامة غرفتى الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحى بالخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

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