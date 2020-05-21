وزير التعليم العالي: سنصل إلى 20 ألف إصابة بكورونا يوم 27 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم يعملون وفق نموذج التنبؤ الآني والمستقبلي، الآني هو أن عدد الحالات التي تحدث يوميا إلى ما لا نهاية، ويمكن أن تصل العدوى للجميع، والمستقبلي، يعتمد على تنبؤ أسبوعين أو 3 أسابيع.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: من خلال توقعاتنا بأول وثاني وخامس ألف كنا بنتوقع قبلها بأسابيع، واليوم وغدا بنقول سنصل إلى 15 ألف إصابة ويوم 27 و28 سنصل إلى 20 ألف إصابة.

وتابع: تحليل هذه الأمور له دخل كبير في الرعاية الصحية وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب الحالات.