بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروع "بشاير الخير 3" في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر م أجل المتابعة اللحظية لعملية الافتتاح.

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ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية.

ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من المشروع، حيث تم إنجازه خلال عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وقاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.

وتضم المنطقة الاستثمارية 16 بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الاغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع ، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ متر مربع بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.